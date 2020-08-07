МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Минэкономразвития России подготовило проекты постановлений правительства РФ о создании особых экономических зон на территории Красноярска и Омска, соответствующие документы опубликованы на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Красноярская технологическая долина" на территории городского округа города Красноярска…. на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны", — говорится в тексте первого проекта.

Как отмечается в тексте второго проекта, на территории городского округа Омска на земельных участках, определяемых соглашением, предлагается создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Авангард".