МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Разница между данными Росстата и оперативного штаба по смертности от коронавируса появляется из-за различной методики сбора информации, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"В статистике оперативного штаба учитываются только те летальные случаи, когда COVID-19 является основной причиной смерти (это 5 448 случаев согласно статистике Росстата), а отличия в статистике появляются из-за различной методики сбора информации", — уточнили в штабе.

Согласно данным Росстата, коронавирус в июне стал главной причиной смерти 5 448 человек в России, в еще 1 589 случаях вирус предполагается как основная причина смерти. По данным оперативного штаба, в июне от коронавиуса скончались 4627 человек.