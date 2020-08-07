МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Решение агентства Fitch о подтверждении рейтинга России свидетельствует об устойчивости ее макроэкономической конструкции даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

В пятницу агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне "BBB", прогноз стабильный.

"Мы расцениваем решение агентства Fitch Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом как еще одно свидетельство того, что выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры", — прокомментировал Силуанов.

Он отметил, что при пересмотре в 2020 году кредитных рейтингов стран СНГ Fitch в большинстве случаев принимало решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему.