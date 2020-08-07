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МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Решение агентства Fitch о подтверждении рейтинга России свидетельствует об устойчивости ее макроэкономической конструкции даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

В пятницу агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне "BBB", прогноз стабильный.

"Мы расцениваем решение агентства Fitch Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом как еще одно свидетельство того, что выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры", — прокомментировал Силуанов.

Он отметил, что при пересмотре в 2020 году кредитных рейтингов стран СНГ Fitch в большинстве случаев принимало решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему.

В июле агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.

"Уже второе подряд подтверждение суверенного кредитного рейтинга России на инвестиционном уровне от агентств "большой тройки" свидетельствует о совпадении позиций агентств по оценке работы правительства Российской Федерации", — указал Силуанов.

Он напомнил, что в России приняты беспрецедентные меры поддержки граждан и компаний в связи с распространением коронавируса. "Принятые меры показали свою эффективность. Удалось избежать стрессового развития ситуации на рынке труда, по мере снятия ограничений наблюдается быстрое восстановление потребительской активности в наиболее пострадавших секторах. В целом падение экономики может оказаться не таким глубоким, а восстановление более динамичным, чем в других странах", — добавил министр.