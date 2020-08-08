МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Объем производства шампанского в РФ в июле сократился в два раза, выпуск фруктовых и плодовых вин вырос почти в 1,5 раза, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей.

Согласно оценкам, не учитывающим выпуск пива, напитков на основе пива, сидра, пуаре и медовухи, в июле в стране произведено 14,6 миллиона декалитров алкогольной продукции, что на 7,8% ниже июля прошлого года: больше всего – водки (рост на 4,3%, до 6,4 миллиона декалитров) и тихих вин (рост на 0,9%, до 2,9 миллиона декалитров). Между тем, выпуск шампанских и игристых вин сократился на 47,2%, до 503,5 тысячи декалитров, а фруктовых и плодовых вин – вырос на 46,7%, до 1,50 миллиона декалитров.

Выпуск алкогольной продукции за семь месяцев текущего года снизился на 8,1%, до 92,7 миллиона декалитров: водки – сократился на 3,6%, до 40,8 миллиона декалитров, тихих вин – вырос на 0,9%, до 2,9 миллиона декалитров, шампанских и игристых вин – вырос на 20,8%, до 6,5 миллиона декалитров, а фруктовых (плодовых) вин – на 27,1%, до 7,77 миллиона декалитров.

Выпуск винных напитков (без добавления этилового спирта) за семь месяцев снизился на 69,2%, до 4,4 миллиона декалитров, в июле – на 73,9%, до 637,3 тысячи декалитров. Производство винных напитков, изготовляемых с добавлением этилового спирта, сократилось за те же периоды на 67%, до 259 тысяч декалитров и на 92,6%, до 2,3 тысячи декалитров.

Объем производства коньяка в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 4,3%, до 4,3 миллиона декалитров, в июле снижение составило 23,1%, до 533,2 тысячи декалитров.

Объем производства ликероводочных изделий с содержанием спирта до 25% объема готовой продукции в январе-июле 2020 года вырос на 3%, до 1,5 миллиона декалитров, в июле – на 12,9%, до 240,1 тысячи декалитров. Выпуск той же продукции с содержанием спирта свыше 25% вырос за семь месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,8%, до 4,4 миллиона декалитров, в июле – на 51,7%, до 707,3 тысячи декалитров.