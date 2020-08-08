МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Рекордная урожайность в регионах центральной части России и Поволжья стала поводом для новых оптимистичных оценок урожая пшеницы в РФ, хотя засушливые явления в южных регионах и на Урале пока вносят свои коррективы, сообщили эксперты зернового рынка.

"Мы подняли прогноз сбора пшеницы сразу на 3,5 миллиона тонн, до 81 миллиона тонн с 77,5 миллиона, за счет того, что увеличили прогноз по Центру до 22,8 миллиона тонн (в 2019 году было собрано 17,4 миллиона) и Поволжью до 17,5 миллиона тонн (в 2019 году собрано 11,4 миллиона): в каждом федеральном округе на 1,3 миллиона тонн из-за рекордной урожайности в большей части регионов", — сообщил директор департамента стратегического маркетинга аналитического центра "Русагротранс" Игорь Павенский.

Он отметил, что в Центре, как и Поволжье, уже убрано более 70% озимой пшеницы, лучше прогнозируется ситуация и на Урале, где началась уборка: так, оценка сбора по этому округу повышена на 0,5 миллиона тонн из-за погодных условий. "Если бы не сбои с погодой на Юге, в Сибири и на Урале, то валовый сбор пшеницы, при возросших посевных площадях, мог бы быть выше, чем в рекордном 2017 году", — сказал Павенский. В 2017 году Россия получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,5 миллиона тонн в чистом весе, включая 86 миллионов тонн пшеницы.

Директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов сообщил в четверг в ходе онлайн-конференции, что последний публичный прогноз центра составлял 79,3 миллиона тонн, в частности, за счет рекордных посевных озимых площадей, которые прибавили урожайности Центру и Поволжью, но погода внесла коррективы. Он отметил засушливые явления на Юге, которые повлияли на сбор, в частности, по Краснодарскому и Ставропольскому краю.

"На этом этапе остается вопросительный знак над урожаем яровой пшеницы: Волга, наверное, все-таки хорошо, серьезный вопрос по Уралу и Сибири, где длительная засушливая погода, и видимо плохое состояние посевов. Там прошли заметные дожди, но местами: например, в Алтайском крае за несколько дней почти месячная норма, а в соседнем Омске — почти ноль миллиметров", — сказал Сизов. Он не исключил сбор пшеницы в районе 80 миллионов тонн, заметив, что вначале рыночный консенсус был в районе 75-76 миллионов, но сейчас он приближается к более высоким урожаям.

Павенский считает, что ожидаемые высокие сборы могут обеспечить рост объемов экспорта уже в сентябре: в июле поставки составили 3,67 миллиона тонн (в июле прошлого года — 4,76 миллиона тонн), в августе РФ может экспортировать 4,3-4,5 миллиона тонн зерна (на уровне августа 2019 года). "Урожай начал массово поступать только к концу июля, Центр и Поволжье еще не успели внести свой вклад в объемы поставок. В дальнейшем возможны поставки ближе к рекордным, поэтому не исключено, что в сентябре приблизимся к 5 миллионам тонн и выше, по мере поступления рекордного урожая пшеницы из центральных и приволжских регионов", — сказал эксперт.

Минсельхоз РФ ожидает урожай зерна в России в 2020 году на уровне порядка 122,5 миллиона тонн, сбор пшеницы может достичь 75 миллионов тонн. По данным Росстата, валовый сбор зерна в РФ в 2019 году составил 121,2 миллиона тонн — это второй в постсоветской истории страны показатель после рекордного 2017 года, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна. Урожай пшеницы в прошлом году составил 74,453 миллиона тонн.