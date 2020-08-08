МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Действия США в отношении TikTok нарушают базовые нормы ВТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действия властей США идут в разрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики и нарушают нормы ВТО. Попытка вашингтонского истеблишмента оправдать столь бесцеремонное выкручивание рук китайскому конкуренту в целях его поглощения необходимостью обеспечения национальной безопасности выглядит особенно цинично", — говорится в тексте комментария Захаровой на сайте российского дипведомства.

"Видим в необоснованно жестких рестриктивных действиях американской стороны в отношении одной из крупнейших социальных сетей ТiкТок нарушение широкого круга международных обязательств Вашингтона по обеспечению свободного и широкого распространения всех форм информации, свободного выбора ее источников, а также поощрения сотрудничества в данной области", — подчеркнула Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance и сделок, касающихся этого мобильного приложения из КНР.

WeChat — программа, сочетающая мессенджер, соцсеть и систему электронных платежей, разрабатываемая гигантом китайской коммуникационной индустрии Tencent Holdings. Число ее пользователей оценивается более чем в 1 миллиард.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.