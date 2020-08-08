МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций при правкомиссии по проведению административной реформы поддержала продление сроков строительства судов-краболовов на всех российских верфях, говорится в сообщении Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Ассоциация сообщает, что 5 августа подкомиссия рассмотрела поправки в закон о рыболовстве в части увеличения предельного срока строительства судов-краболовов на дальневосточных верфях до 7 с 5 лет. "После подробного обсуждения принято решение поддержать позицию Минюста, Минпромторга и бизнес-сообщества о распространении этой меры поддержки на все российские верфи. Об этом будет проинформирована вице-премьер Виктория Абрамченко", — говорится в сообщении.

"Бизнес-сообщество считает необходимым распространить эту меру поддержки не только на дальневосточные судоверфи, но и на все верфи, где будет осуществляться строительство краболовов в рамках аукционных квот. Аналогичной позиции придерживается Минпромторг и ФАС, а также Институт законодательства и сравнительного правоведения", — сказал президент ВАРПЭ, сопредседатель рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере рыболовства Герман Зверев.

По его словам, на заседании было принято решение согласовать законопроект с учетом доработки. Зверев, которого цитирует ВАРПЭ, отметил, что из 35 судов-краболов 20 будет построено на вервях европейской части России, 15 — на Дальнем Востоке. При этом больше половины судов верфи планируют сдать в последние два года установленного пятилетнего срока реализации проектов.

"В рамках программы инвестквот и аукционных квот на добычу краба российские верфи должны построить к 2025 году в общей сложности 78 судов, только два из них переданы заказчику. С учетом высокой загрузки верфей и зафиксированного отставания от графиков строительства судов в рамках программы инвестквот для промышленного и прибрежного рыболовства на один-два года, очевидно, что сроки строительства краболовов также сдвинутся", — добавил президент ВАРПЭ.