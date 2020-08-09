МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Первенство по малочисленности среди одноименных почти 50 народов России занимают чамалалы, их насчитывалось всего 24 человека на 2010 год, пересчитать их заново предстоит в ходе Всероссийской переписи населения в 2021 году, рассказали РИА Новости в медиаофисе переписи.

"В Дагестане и Чечне зарегистрированы 24 человека, считающих себя чамалалами (или чамалинцы — ред.), которых относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев. Но еще в XIX веке их насчитывалось не менее 3 тысяч 889 человек, компактно проживающих в 9 аулах. Такие данные показала Посемейная перепись населения Дагестана 1886 года. В начале XX века уже первая Всесоюзная перепись населения 1926 года определила 3 тысячи 438 чамалалов, а в 1967 году их насчитали – более 4 тысяч человек", — рассказали в медиаофисе.

Свои редкие народности есть в Ленинградской области: 1 тысяча 380 вепсов, 169 ижорцев и 33 представителя народности водь проживали здесь на момент переписи 2010 года. Хабаровский край – родной регион для нанайцев, 91,7% которых (или 11 тысяч 9 человек) были зафиксированы в 2010 году именно здесь. Соседство им составляли 480 негидальцев, 2 тысячи 149 нивхов, 441 орочи, 2 тысячи 621 ульчи, 1 тысяча 128 эвенов, 620 удэгейцев и еще ряд коренных дальневосточных этносов.

Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа, в России проживают более 190 народов. В мире насчитывается около 370 миллионов представителей коренных народов. Это 5% населения планеты. Как правило, это малочисленные народы, которые проживают на небольших территориях – в исконной среде обитания.

В России коренными малочисленными признаются народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями.

По данным последней Всероссийской переписи населения 2010 года в нашей стране 47 таких этносов. В их составе выделяются 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Кавказа и Дальнего Востока. Они компактно проживают более чем в 30 субъектах России, более 65% из них – в сельской местности – именно здесь особенно бережно хранят традиции и быт предков.