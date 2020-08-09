ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 авг — ПРАЙМ. Россия ждет в ближайшие недели ответ Нидерландов на предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения, заявил в эфире Первого канала заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

В апреле Минфин РФ уведомил Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, а позже направил аналогичные уведомления в Люксембург, на Мальту и Нидерландам.

"Кипр — это номер один юрисдикция, куда идут выплаты в отношении холдинговых структур в виде процентов и дивидендов, Голландия — номер два, и в понедельник на этой неделе мы официально направили голландцам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогового обложения с тем, чтобы выплаты процентов и дивидендов в Голландию также облагались налогом источника по ставке 15%", — сказал Сазанов.

Он добавил, что ответ от Нидерландов по данному вопросу Москва ждет в ближайшие недели.