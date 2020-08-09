МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Китайский сервис TikTok намерен во вторник подать в суд на администрацию президента США Дональда Трампа после его указа "О борьбе с угрозой TikTok", сообщает радио NPR ос ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что компания намерена подать иск в окружной суд Южного округа американского штата Калифорния. По данным радиостанции, в иске сервиса говорится, что действия Трампа противоречат конституции, потому что они не дали компании возможности ответить. Кроме того, в иске заявляется, что обоснование указа в отношении TikTok обеспокоенностью за национальную безопасность также ничем не оправдано.

"Он (указ) основан на чистой спекуляции и домыслах. В указе нет фактических выводов, в нем только вновь приводятся рассуждения о том, что Китай ведет себя неправильно", — приводит радио слова источника.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем сервиса — ByteDance. Аналогичный указ был принят в отношении китайской соцсети WeChat, принадлежащей корпорации Tencent.

В TikTok сообщили, что шокированы подписанием указа, который был издан без соблюдения процессуальных норм. По заявлению TikTok, компания около года пыталась договориться с правительством США, однако в ответ столкнулась с тем, что администрация США не обращала внимания на факты, диктовала свои условия соглашения, не соблюдала стандартные юридические процедуры и пыталась влезть в переговоры между представителями частного бизнеса.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.