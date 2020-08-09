ДУШАНБЕ, 9 авг /ПРАЙМ/, Лидия Исамова. Правительство Таджикистана утвердило прогноз макроэкономических показателей на 2021-2023 годы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерстве экономического развития и торговли.

"По данному прогнозу экономический рост в стране в последующие три года ожидается на уровне не менее 7,6%, несмотря пандемию коронавируса", — сказал собеседник агентства.

В 2021 году объем ВВП Таджикистана ожидается в размере 92,684 миллиарда сомони (более 9,104 миллиарда долларов), а реальный рост прогнозируется в 7,6%. В 2022 году объем ВВП ожидается в размере 102,97 миллиарда сомони (10,1 миллиарда долларов), прогноз его реального роста — в 7,8%. В 2023 объем ВВП ожидается в размере 115,84 миллиарда сомони (около 11,36 миллиарда долларов), реальный рост прогнозируется в размере 8%.

Согласно прогнозу, инфляция в 2021 году составит 6,9%, в 2022 году ее темпы замедлятся до 6,8%, в 2023 году она увеличится до 7,1%.

"Данные макроэкономические прогнозы составлены с учетом экономической ситуации в мире и странах СНГ, в частности состояния экономики в странах-основных торговых партнерах Таджикистана – России, КНР, Казахстане и Узбекистане", — сказали в пресс-службе. В прогнозе учтены возможные социально-экономические последствия распространения COVID-19, изменение цен на мировых товарных рынках, экономический ущерб, нанесенный Таджикистану в первом полугодии этого года в результате пандемии коронавируса в 2 миллиарда сомони (более 196 миллионов долларов).