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МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной политики в отношении российского казачества на 2021-2030 годы, соответствующий указ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую стратегию государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы", — говорится в документе.

Согласно документу, целью госполитики в отношении российского казачества является содействие консолидации российского казачества, сохранение, развитие и использование его наследия и культуры, формирование эффективного механизма привлечения российских казаков к несению государственной или иной службы, а также участие в решении государственных задач в интересах национальной безопасности.

Приоритетами госполитики в этом вопросе названы: обеспечение участия казачества в мероприятиях, направленных на укрепление обороны страны, государственной и общественной безопасности, привлечение российского качества к мероприятиям, направленным на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, а также направленных на развитие связей с соотечественниками за рубежом. Также среди приоритетов участие казаков в решении государственных задач в области гражданской и территориальной обороны, защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также привлечение казачества к деятельности в области сохранения и восстановления окружающей среды и обеспечение ее качества для безопасной жизнедеятельности человека.

Правительству РФ поручено в трехмесячный срок утвердить перечень целевых показателей подписанной стратегии и план мероприятий для ее реализации.

Указ вступает в силу со дня его подписания.