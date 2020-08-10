МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минпросвещения и подведомственный ему Рособрнадзор, говорится в сообщении контрольного ведомства.

СП указала на достаточно низкое исполнение расходов бюджета – 82% от предоставленных министерству ассигнований. "Неизрасходованными остались свыше 37,1 миллиарда рублей. Такой остаток образовался преимущественно из-за несвоевременного заключения контрактов с поставщиками товаров, работ и услуг, несоблюдения сроков поставки оборудования", — отмечает ведомство.

Кроме того, Минпросвещения неравномерно тратило средства в течение года. Почти половина кассовых расходов (81,5 миллиарда рублей) пришлась на четвертый квартал. Также не в полном объеме освоены средства на реализацию пилотной госпрограммы "Развитие образования" и нацпроекта "Образование". Так, из утвержденных в 2019 году на госпрограмму 229,3 миллиарда рублей израсходованы меньше 198 миллиардов.

"Наименьшее исполнение сложилось в рамках второй подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования" – только 82%. Основной причиной низкого исполнения является неосвоение субъектами РФ межбюджетных трансфертов. Из 100 показателей госпрограммы по итогам 2019 года не достигнуты значения 14, пять из которых характеризуют дошкольное образование. В основном это показатели, связанные со строительством и созданием дополнительных мест в школах и прочих образовательных организациях", — сообщил аудитор Дмитрий Зайцев.

Что касается нацпроекта "Образование", то по нему кассовое исполнение составило 91% от утвержденных ассигнований, или 98,7 миллиарда рублей. Самый низкий уровень (83,5%) сложился по входящему в него федеральному проекту "Современная школа" из-за недостатков в работе с проектной документацией и несвоевременного заключения контрактов с генеральными подрядчиками.