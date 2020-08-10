МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Немецкий бизнес ожидает, что ограничения общественной жизни из-за пандемии коронавируса COVID-19 продлятся еще 8,5 месяцев, сообщается в исследовании экономического института IFO.

Согласно проведенному в июле исследованию, опрошенные в сфере услуг полагают, что ограничительные меры продолжатся в Германии еще 8,9 месяца, в сфере торговли отталкиваются в среднем от срока в 8,6 месяца, представители строительной сферы рассчитывают на 8,2 месяца, промышленности — 7,8 месяца.

Более длительных ограничений опасаются представители сферы развлечений (13 месяцев) и гастрономии (11 месяцев).

Как ранее сообщил мюнхенский Институт экономических исследований, экономика Германии постепенно восстанавливается, индекс экономической конъюнктуры IFO в июле вырос до 90,5 пункта против 86,3 пункта в июне.