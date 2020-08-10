ПЕКИН, 10 авг — ПРАЙМ. Китай принял решение ввести санкции в отношении 11 американских официальных лиц в ответ на санкции по Гонконгу, сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Среди попавших под санкции — сенаторы Марко Рубио и Тед Круз.

Ранее минфин США ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга. В список попали глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, шеф полиции Гонконга Крис Тан, министр безопасности Джон Ли, министр юстиции Тереза Чэн, директор офиса по делам Гонконга и Макао при Госсовете КНР Ся Баолун, глава канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге Ло Хуэйнин и другие.

США заявили, что ввели санкции в связи с тем, что эти люди "подрывали автономию Гонконга и ограничивали свободу выражения и собраний граждан Гонконга", в частности, в документе минфина США упоминается закон о защите национальной безопасности Гонконга.