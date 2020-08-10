МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ прорабатывает возможность закупки алмазов "Алросы" в Госфонд, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Во исполнение поручения президента РФ Минфин России совместно с Гохраном и "Алросой" прорабатывает возможность осуществления закупки алмазного сырья в Госфонд России. Минфин исходит из положительного опыта закупки в 2008-2009 гг., которая позитивно отразилась на стабилизации и последующем восстановлении ценообразования на мировом алмазном рынке, оказала поддержку компании "Алроса" и помогла структурировать бюджет Республики Саха Якутия", — говорится в сообщении.

В апреле Минфин сообщал, что Гохран приобретает у "Алросы" 5 крупных необработанных алмазов за 350 миллионов рублей, вопрос о дополнительных мерах поддержки компании будет решаться после оценки ее финансово-экономического состояния во втором квартале 2020 года.

"В текущей ситуации, вызванной COVID-19 и фактическим локдауном алмазного рынка, закупка в Госфонд России окажет синергетический эффект и позитивно скажется на восстановлении рынка", — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что Гохран практически полностью реализовал алмазы, выкупленные в 2008-2009 годах, их общая стоимость с 2009 года увеличилась на 29%.

"Алроса" ранее сообщала, что за первое полугодие 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции компании составили 999,1 миллиона долларов против 1,811 миллиарда долларов в аналогичном периоде прошлого года.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. На ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Основными акционерами "Алросы" являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,03%), республика Саха (Якутия) — 25%+1 акция, улусы (районы) Якутии — 8%. В свободном обращении находится около 34%.