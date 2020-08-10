МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-июне 2020 года снизилось на 41,8%, или на 38,9 миллиарда долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 54,1 миллиарда долларов, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

По данным таможенной статистики в январе-июне 2020 года внешнеторговый оборот России составил 267,9 миллиарда долларов и по сравнению с январем-июнем 2019 года сократился на 16,9%.

Экспорт России в первом полугодии составил 161 миллиард долларов и по сравнению с январем-июнем 2019 года сократился на 22,5%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87%, на страны СНГ — 13%. Основой российского экспорта в январе-июне традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 54,9% (в январе-июне 2019 года — 64,9%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 60,1% (в январе-июне 2019 года — 69,6%), в страны СНГ — 19,7% (32,2%).

По сравнению с январем-июнем 2019 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 34,6%, а физический — на 3,8%. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса снизились физические объемы поставок электроэнергии — на 45,7%, природного газа — на 17,8%, керосина — на 7,5%, сырой нефти — на 2,6%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта нефтепродуктов на 5%, в том числе автомобильного бензина — на 45,7%, дизельного топлива — на 5,7%.

Импорт России в январе-июне 2020 года составил 106,9 миллиарда долларов и по сравнению с январем-июнем 2019 года сократился на 6,8%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,2%, на страны СНГ — 10,8%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 46% (в январе-июне 2019 года — 45,9%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 48,9% (в январе-июне 2019 года — 49,2%), из стран СНГ — 21,8% (20,4%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-июнем 2019 года снизился на 6,3%. Объемы импорта электрического оборудования снизились на 2,8%, механического оборудования — на 1,9%, при этом возросли объемы ввоза инструментов и оптических аппаратов — на 15,1%. Физические объемы импорта легковых автомобилей снизились на 34,5%, а грузовых автомобилей — на 38,8%.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в январе-июне 2020 года приходилось 39,4% российского товарооборота (в январе-июне 2019 года — 42,2%), на страны АТЭС — 34,4% (31,8%), на страны СНГ — 12,1% (12,1%), на страны ЕАЭС — 8,6% (8,5%).