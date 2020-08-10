АФИНЫ, 10 авг — ПРАЙМ. Россия и Кипр договорились по соглашению о двойном налогообложении, сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис.

В Москве 10 и 11 августа проходит последний раунд переговоров после того, как Россия решила в одностороннем порядке прекратить действие соглашения из-за отказа Никосии внести поправки в документ.

"Восстанавливая доверие к экономическим связям между Россией и Кипром, поправки к соглашению согласованы сегодня с вице-премьером (России Алексеем) Оверчуком. Важное и взаимовыгодное соглашение", — написал Петридис в своем аккаунте в Твиттере.

В министерстве финансов Кипра после этого сообщили, что надеются урегулировать с Россией, в том числе политически, вопрос о соглашении об избежании двойного налогообложения, и рассчитывают продолжить переговоры. После этого была достигнута договоренность провести их в Москве.

Кроме того, Минфин РФ намерен завершить переговоры по налоговому соглашению с Люксембургом и Мальтой в ближайший месяц, сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

"В ближайший месяц мы также планируем завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой на тех же условиях, что мы предложили Кипру", — приводятся слова Сазанова в сообщении Минфина.

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

В апреле Минфин РФ уведомил Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, а позже направил аналогичные уведомления в Люксембург, на Мальту и Нидерландам.

"Также Россия ожидает официального ответа от Нидерландов на направленные предложения о пересмотре налогового соглашения в ближайшие недели. Если Нидерланды согласятся вести переговоры, то им будут предложены те же условия, что и Республике Кипр", — добавляется в сообщении Минфина.