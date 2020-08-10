МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Оборот торговли между Россией и США в январе-июне текущего года уменьшился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 12,431 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В том числе, экспорт из России в США составил 5,514 миллиарда долларов (снижение на 11,9%), импорт в РФ из США — 6,916 миллиарда (рост на 0,3%).

Доля США в общем обороте внешней торговли РФ в годовом выражении выросла до 4,7% с 4,1%.