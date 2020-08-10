ВАШИНГТОН, 10 авг — ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета США в июле 2020 года составил $61 миллиард долларов по сравнению с дефицитом в $120 миллиардов долларов в том же месяце прошлого года, свидетельствуют данные Бюджетного управления конгресса (СВО).

"Снижение уровня дефицита после нескольких месяцев более значительных дефицитных показателей объясняется тем, что сроки по платежам подоходного налога для индивидуальных лиц и корпораций были отложены с апреля и июня на июль, поэтому чеки по налогам были необычно большими в июле этого года", — говорится в докладе управления.

Вместе с тем, за период с апреля по июль государственные доходы снизились на 10% от данных прошлого года.

По оценке CBO, дефицит федерального бюджета за 10 месяцев 2020 финансового года достиг $2,8 триллиона долларов, на $1,9 триллиона больше, чем в прошлом году.