МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Минфин России предлагает предоставить госгарантии по кредитам, привлекаемым в ВЭБе на строительство судов-газовозов в рамках проекта "Арктик СПГ 2", следует из проекта постановления правительства РФ.

"Проектом постановления утверждаются правила предоставления государственных гарантий РФ по кредитам, привлекаемым российскими юридическими лицами в ВЭБ.РФ, на цели приобретения судов-газовозов для последующей их передачи в лизинг в рамках реализации проекта "Арктик СПГ 2", — говорится в пояснительной записке на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, госгарантии предлагают предоставлять в обеспечение исполнения обязательств российских юрлиц, созданных в 2020 году, 100% акций (долей) которых принадлежит РФ. Компании должны быть специально созданы для участия в проекте, они также именуются принципиалами.

"Кредиты… привлекаются принципалами в государственной корпорации развития ВЭБ.РФ… на срок от 3 до 7 лет", — отмечается в документе, опубликованном в понедельник. Контролирует целевое использование кредитных средств Минпромторг РФ.

ВЭБ, в свою очередь, исполняет функции агента правительства РФ по предоставлению, сопровождению и администрированию госгарантий.

Набсовет ВЭБа в 2019 году одобрил финансирование 15 танкеров-газовозов на судоверфи "Звезда" для "Арктик СПГ 2", каждое судно будет стоить около 330 миллионов долларов, общая стоимость проекта – почти 5 миллиардов долларов. Ранее в феврале ВЭБ сообщал, что уже приступил к финансированию строительства газовозов, проведены первые транши.

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа (СПГ) "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая. Запуск первой линии запланирован на 2023 год, второй — на 2024, третьей — на 2026 год. Но представители компании периодически называют более ранние сроки для первой и третьей линий — 2022 и 2025 годы соответственно.