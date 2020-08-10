МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Банк России ввел запрет на проведение части операций петербургской брокерской компании ООО "ИК "Стрим" до 10 февраля 2021 года в связи с осуществлением действий, создающих угрозу правам и законным интересам инвесторов, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России 10 августа 2020 года принял решение ввести запрет обществу с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Стрим"… сроком до 10 февраля 2021 года включительно на совершение всех сделок и операций с активами клиентов общества, приводящих к изменению остатков по счетам внутреннего учета, а также всех операций по счетам депо клиентов общества, за исключением", — говорится в сообщении регулятора".

"Основанием для принятия решения стало совершение обществом при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг действий, создающих угрозу правам и законным интересам инвесторов – клиентов общества", — указывается там же.

В исключения входят: обязательные платежи в соответствии с законодательством РФ; действия, направленных на исполнение поручений клиентов общества, поданных непосредственно данными клиентами без участия представителя (в том числе возврат (вывод) активов клиентов общества по реквизитам, представленным клиентами компании).

Также к исключениям относятся операции по возврату на брокерские спецсчета, открытые обществу, денежных средств клиентов, используемых обществом в собственных интересах в соответствии с законом "О рынке ценных бумаг" и регламентом самого общества.

Кроме того, к исключениям относятся операции, связанные с конвертацией ценных бумаг, иные действия с ценными бумагами в соответствии с законом "Об акционерных обществах" и внесение записей об установлении или о снятии ограничений по основаниям, установленным законами или нормативными актами ЦБ, а также операции, связанные с переводом ценных бумаг на счета депонентов, открытые в иных депозитариях при условии, что такие операции совершаются без смены собственника ценных бумаг, и операций, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга.