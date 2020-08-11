МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В ближайшее время могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру с использованием государственных льготных ипотечных программ, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

"С такой инициативой совсем недавно Общероссийский народный фронт обратился в Минстрой и Минэкономразвития. Инициатива может найти поддержку в правительственных структурах. Отмена НДФЛ с продажи недвижимости, срок владения которой меньше 3(5) лет, могла бы стать отличным подспорьем для граждан, которые хотели бы улучшить жилищные условия", — добавляет Уткин.

По его мнению, многие молодые семьи рады бы это сделать, но необходимость платить НДФЛ их останавливает, поэтому такие покупатели будут ждать пока не выйдет срок, а это может быть через год, через два, или даже через четыре года. Кроме того, оживление рынка недвижимости может стимулировать другие потребительские сегменты: такие как ремонт и строительство, мебельное производство и так далее, считает эксперт.

"На мой взгляд, такая инициатива имеет право на жизнь, несмотря на то, что сейчас на рынке недвижимости действуют низкие ипотечные ставки, все равно речь не идет даже о приближении к докоронавирусным показателям", — отмечает Уткин.

При этом эксперт добавляет, что подобные налоговые послабления скорее всего будут действовать до конца года, максимум до середины 2021 года. От подобных временных мер выигрывают как простые граждане, так и государство, потому что экономика начнет быстрее восстанавливаться после пандемии, заключает Уткин.