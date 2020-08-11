МОСКВА, 11 авг /ПРАЙМ/. Счетная палата России в 2020 году проводит масштабную проверку деятельности Корпорации МСП как института развития малого и среднего предпринимательства и по итогам ее первого этапа нашла ряд недочетов, следует из сообщения контрольного ведомства.

"На первом этапе проанализировали нормативно-правовую базу и то, как корпорация выполняла свою среднесрочную программу в 2016-2018 годах", — говорится в сообщении.

Одним из недостатков Счетная палата назвала отсутствие программы развития на долгосрочный период. "За 5 лет существования корпорации ее органы управления так и не утвердили долгосрочную программу развития и не привели ее в соответствие с целями указа президента РФ №204. Таким образом, корпорация координирует оказание поддержки МСП в отсутствие внутренних документов долгосрочного планирования", — заявил аудитор Данил Шилков.

По его словам, это не позволяет в полной мере обеспечить заинтересованность корпорации в достижении основных приоритетов, целей и задач, предусмотренных документами стратегического планирования РФ в сфере развития МСП.

Также отмечается, что корпорация не может полноценно реализовать имущественную поддержку субъектов МСП. "Корпорация не является оператором государственного или муниципального имущества, предназначенного для оказания поддержки субъектам МСП. Поэтому в качестве "имущественной" поддержки она предоставляет только консультационные и информационные услуги", — добавляет Счетная палата.

Анализ выполнения среднесрочной программы деятельности корпорации на 2016-2018 годы показал, что все целевые показатели достигнуты. "Однако система целевых индикаторов охватывает не все приоритетные направления деятельности корпорации. Сами показатели не отражают напрямую конечный эффект от оказанной помощи субъектам МСП, а характеризуют масштабы и итоги предоставления различных мер поддержки, оказываемых корпорацией", — говорится в сообщении.

Как указывает Счетная палата, в корпорации с выводами в целом согласны и намерены устранить все недочеты.