МОСКВА, 11 авг /ПРАЙМ/. Текущая стоимость лесов в России составляет порядка 4 триллионов долларов и примерно на четверть превосходит стоимость всей российской нефти, однако нелегальные вырубки и пожары могут привести к снижению стоимости этого ресурса в ближайшие десятилетия, говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) "Ошеломляющая ценность лесов и как их сберечь", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Текущая стоимость лесов в России – а это примерно 4 триллиона долларов — превосходит стоимость всей российской нефти на 28%. Однако, чтобы не потерять этот уникальный ресурс уже через 20-30 лет, необходимо решительно пересмотреть подходы к управлению. Пересмотреть с точки зрения рационального использования и восстановления лесов, а также эффективности работы по устранению двух главных негативных факторов – экстенсивных вырубок и пожаров", — приводятся в исследовании слова партнера-эксперта и директора BCG Константина Полунина.

Стоимость российской нефти, по оценке BCG, составляет 3,08 триллиона долларов, исходя из доказанных запасов сырой нефти в 80 миллиардов баррелей, при средней цене на нефть марки Urals за пять месяцев 2020 года в 38,44 доллара за баррель.

Эксперты отмечают, что России принадлежат самые богатые лесные ресурсы в мире, в основном это бореальные – хвойные и смешанные леса, расположенные в северных широтах. Территория мировых лесов составляет 4 миллиарда гектаров, из них более 20% — 815 миллионов гектаров – в России. "Ценность мировых лесных ресурсов составляет от 50 до 150 триллионов долларов, и самый ценный ее компонент — та роль, которую леса играют в регулировании климата", — полагают в BCG.

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

"Стоимость лесов для сохранения текущей ситуации рассчитывается в привязке к текущим ценам Европейского торгового союза (ЕТС — EU Emissions Trading System): 27 долларов за тонну CO2. Однако, для цели предотвращения глобального потепления стоимость СО2 должна быть выше: 135 долларов за тонну CO2. В этом случае ценность лесов возрастает до 17 триллионов долларов, что уже в 5,5 раза выше стоимости нефти", — также говорится в исследовании.

По мнению Полунина, коммерческий потенциал российских лесов еще далеко не реализован. "Ключ к этому – в развитии отраслей лесной промышленности с более высокой добавленной стоимостью. При этом важно развивать производство не за счет расширения используемой площади леса, а за счёт перехода к более эффективным методам — интенсивному лесоводству на уже освоенных территориях и плантационному лесоводству", — считает он.

В России основной ущерб, по оценке BCG, наносят нерациональные вырубки и пожары: "экстенсивный характер лесозаготовок, нелегальные и сплошные вырубки, низкий контроль за лесовосстановлением – все это разрушает средообразующую ценность лесов".

"Снижение ценности леса примерно на 5% вследствие лесных пожаров и других абиотических факторов определяется потерей углерода, содержащегося в лесной биомассе, а также нарушением средообразующих и коммерческих функций леса. В связи с глобальным потеплением прогнозируется рост площади лесных пожаров, что, в связи с низкой скоростью восстановления бореальных лесов, может привести к деградации лесов России", — предупреждают авторы исследования.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Для России наиболее важным является посадка, восстановление и устойчивое управление лесными ресурсами, уверены в BCG. На глобальном уровне, существует шесть рычагов, которые могут помочь сократить потери ценности лесов на 10% к 2050 году.

По их мнению, необходимо сажать, восстанавливать и использовать леса рационально, развивать устойчивое и эффективное сельское хозяйство, а также сократить потребление мяса. Среди необходимых шагов эксперты также назвали наращивание вторичной переработки древесины и ограничение глобального потепления.

"Смелые, но реалистичные меры во всех шести областях, включая контроль выполнения существующих глобальных обещаний в области защиты лесов, могут сохранить 20% ценности к 2050 году и, таким образом, снизить ее потери примерно до 10%. Чтобы полностью предотвратить потерю ценности или даже повысить общую стоимость лесных ресурсов сегодня, необходимы более решительные действия, включая посадку лесов на площади около 900 миллионов гектаров — а это вся земля, доступная сегодня для подобной деятельности, включая частные владения", — заключили в BCG.