МОСКВА, 11 авг /ПРАЙМ/. Специального закона, регулирующего в России деятельность мессенджера Telegram, не будет, поскольку контент каналов уже частично подпадает под закон о СМИ, рассказал РИА Новости руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.

Роскомнадзор с апреля 2018 года блокировал Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. В июне ведомство сняло требования по ограничению доступа к мессенджеру, отметив, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".

"Какое-то дополнительное регулирование мессенджера в целом мы вряд ли увидим, государству это не нужно, значительную часть информационного сегмента и так контролируют госструктуры, а техническая блокировка уже позади. Может быть, будут какие-то не законодательные, закрытые инициативы, связанные с деанонимизацией наркоторговцев и преступников, которые используют Telegram. Обычных пользователей вряд ли все это коснется", — сказал Лифшиц.

По словам эксперта, отдельный закон по Telegram-каналам в России вряд ли появится, так как они уже частично подпадают под закон о СМИ — по аналогии с крупными пабликами во "ВКонтакте".

"Формальные судебные прецеденты, когда анонимные Telegram-каналы признавали СМИ, в России уже были, например, в Петербурге в 2019 году признали таковым канал "Занавеска Закса" с несколькими сотнями подписчиков. Раньше, во времена старого закона о блогерах, была попытка проводить границу между блогом и СМИ по количеству подписчиков, потом это было признано нецелесообразным, и на практике в суде, скорее, берется за основу общественный резонанс", — заключил Лифшиц.