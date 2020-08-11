НУР-СУЛТАН, 11 авг /ПРАЙМ/. ВВП Казахстана в январе-июле снизился на 2,9%, сообщил во вторник министр национальной экономики страны Руслан Даленов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что объем ВВП страны за первые шесть месяцев текущего года снизился на 1,8%, преимущественно за счет снижения в сфере услуг на 5,6% на фоне пандемии коронавируса.

"Производство товаров выросло на 2,1%, при этом производство услуг сократилось на 6,2%. В результате, по оперативным данным, ВВП снизился на 2,9%", — сказал Даленов на заседании правительства.

Министерство национальной экономики (МНЭ) Казахстана в начале марта прогнозировало рост ВВП на текущий год на уровне 4,1%, однако после обвала на мировых сырьевых и финансовых рынках прогноз был пересмотрен до снижения на 0,9%.