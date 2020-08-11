МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в апреле-июне 2020 года сохранилась на уровне марта-мая в 3,9%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали ее роста до 4,2%.

Годом ранее безработица в стране находилась также на уровне 3,9%.

Число безработных старше 16 лет в апреле-июне составило 1,338 миллиона человек, уменьшившись на 10 тысяч по сравнению с показателем за январь-март и увеличившись на 9 тысяч по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Количество занятых британцев старше 16 лет в апреле-июне выросло в годовом выражении на 113 тысяч и составило 32,924 миллиона человек, или 76,4% трудоспособного населения.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов снизилась в годовом выражении на 1,2%, аналитики ждали ее снижения на 1,1%. Показатель без учета бонусов уменьшился на 0,2%, прогнозировалось уменьшение на 0,1%.