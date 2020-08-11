МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В России работодатель может для профилактики распространения нового коронавируса перевести своих сотрудников на удаленную работу, даже если это не было предусмотрено трудовым договором. Об этом во вторник сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты РФ.

Отмечается, что для этого работодателю необходимо издать соответствующий приказ.

"Да, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности",- ответила пресс-служба Минтруда на вопрос о возможности перевода работников на удаленку, если это первоначально не предусматривалось трудовым договором.

В приказе о переходе на удаленный режим работы должны быть указаны:

время начала и окончания,



продолжительность рабочего дня,



некоторые другие условия.



Зарплата должна остаться без изменений: при сохранении должностных обязанностей со стороны сотрудника.

Напомним, что ранее нижняя плата парламента РФ одобрила в первом чтении проект закона, который будет регулировать дистанционную и удаленную работу.