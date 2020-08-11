МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты России работает над проектом нормативного акта об изменении сумм ежемесячного пособия малоимущим семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет в новом 2021 году.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда, сейчас в стране в ряде случаев действующих выплат на детей от 3 до 7 лет не хватает на то, чтобы вывести семью из бедности.

Поэтому ведомство "считает целесообразной возможность дифференциации размеров пособия в 2021 году".

Издание пишет, что в Минтруде не уточнили, о каких конкретно изменениях может идти речь.

По данным Минтруда, детские выплаты малообеспеченным семьям положены более чем на 2 млн детей.

Сейчас ежемесячное пособие на детей от трех до семи лет могут получать семьи, у кого среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума (устанавливается в каждом регионе отдельно).

В среднем по стране такая выплата составляет 5,5 тысячи рублей на ребенка.