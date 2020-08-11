МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Нидерланды продолжают переговоры с Россией по пересмотру налогового соглашения, решения пока нет, сообщили РИА Новости в министерстве финансов страны.

"Переговоры все еще продолжаются. Это все, что мы можем сказать прямо сейчас", — сообщили агентству в Минфине Нидерландов в ответ на вопрос о том, какое решение приняли Нидерланды по предложению России об изменении налогового соглашения.

Представитель министерства также подчеркнул, что соответствующее письмо от Минфина РФ будет учтено в ходе продолжающихся переговоров.

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

В апреле Минфин РФ уведомил Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, а позже направил аналогичные уведомления в Люксембург, на Мальту и Нидерландам.