МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) по МСФО в первом полугодии 2020 года увеличилась на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,48 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от реализации снизилась на 16,3% и составила 71,844 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 7%, до 21,669 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 5,542 миллиарда рублей, снизившись на 5,9%.

ЧТПЗ, один из крупнейших российских производителей трубной продукции, объединяет Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, компанию по заготовке и переработке металлолома, предприятия по производству магистрального оборудования. Основными акционерами являются глава совета директоров Андрей Комаров (77,26% акций) и Павел Федоров (10,67%).