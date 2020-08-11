МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что доходы бюджета начали восстанавливаться. Он обратился к Минфину с просьбой не сокращать финансирование по ряду направлений.

Путин отметил, что ранее министерство финансов выступило с предложением сократить расходы по некоторым направлениям, что "в целом является здравым подходом".

"Вместе с тем, сейчас доходы бюджета начали восстанавливаться, и я бы просил не сокращать, а если что-то уже предложено, восстановить средства, связанные с приобретением лекарства для льготных категорий граждан и по онкозаболеваниям. Это нужно восстановить", — сказал Путин.

"Есть некоторые другие направления, например оборонная промышленность, но мы об этом еще с председателем правительства отдельно поговорим", — добавил он.