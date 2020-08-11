ШАНХАЙ, 11 авг — Dow Jones. Китайские потребители в июле вновь потянулись к автодилерам, вселив тем самым в автопроизводителей надежду на возобновление роста во второй половине года и просигнализировав о более широком восстановлении второй по величине экономики мира.

Как сообщила во вторник Китайская ассоциация автопроизводителей, розничные продажи легковых автомобилей в июле выросли на 7,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составили 1,6 млн единиц. Это представляет собой самый сильный процентный рост продаж более чем за два года.

Хотя продажи автопроизводителей дилерам вновь выросли во 2-м квартале (на 10,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года), продажи отдельным потребителям оставались слабыми: они упали на 3,4% за период апрель-июнь по сравнению с тем же периодом предыдущего года, так как потребители не спешили увеличивать расходы после того, как коронавирус вызвал остановку экономики страны в первые три месяца года.

Теперь автомобильный рынок, очевидно, ускоряется, чему способствует правительственное стимулирование и низкие цены в дилерских центрах, которые стремятся быстрее избавиться от запасов. Эти факторы в последнее время помогают вернуть потребителей даже на фоне сохраняющихся страхов в отношении новых вспышек вируса и неопределенности долгосрочных перспектив.

Хотя агрессивные методы торговли привлекают потенциальных покупателей, они также резко сокращают прибыльность. "Во второй половине года автодилеры, стремящиеся выполнить свой годовой план по продажам, все больше сталкиваются с сильным давлением в сторону снижения цен", — сказали в Китайской ассоциации автодилеров на прошлой неделе, ссылаясь на результаты общенационального опроса.

На данный момент низкие цены не могут нивелировать рост запасов. В июле рост оптовых продаж вновь превысил рост розничных продаж, составив 16,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. На это указывают данные Китайской ассоциации автопроизводителей. Во вторник ассоциация предупредила о чрезмерных запасах, так как дилеры приобретают автомобили, на которые спрос пока невелик.

Восстановление потребительского спроса, если оно окажется устойчивым, может частично ослабить давление со стороны запасов, говорят в ассоциации. Продажи во второй половине года могут вырасти примерно на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, но за 2020 год в целом они упадут где-то на 10%.

Между тем продажи электромобилей в июле выросли на 19,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, составив 98 000. Это был первый месяц роста с середины 2019 года.

В прошлом месяце Пекин развернул новую кампанию по продвижению продаж электромобилей, производимых китайскими компаниями, в небольших городах. Правительство также пообещало построить сеть заправочных станций в сельских районах страны в рамках более масштабной кампании по обеспечению страны инфраструктурой нового поколения.

Министерство промышленных и информационных технологий также ослабит ограничения и предложит другие формы поддержки производителям электромобилей, которые пострадали в период пандемии.

— Автор Trefor Moss, Trefor.Moss@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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