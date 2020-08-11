ШАНХАЙ, 11 авг — Dow Jones. Китайские потребители в июле вновь потянулись к автодилерам, вселив тем самым в автопроизводителей надежду на возобновление роста во второй половине года и просигнализировав о более широком восстановлении второй по величине экономики мира.

Как сообщила во вторник Китайская ассоциация автопроизводителей, розничные продажи легковых автомобилей в июле выросли на 7,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составили 1,6 млн единиц. Это представляет собой самый сильный процентный рост продаж более чем за два года.

Хотя продажи автопроизводителей дилерам вновь выросли во 2-м квартале (на 10,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года), продажи отдельным потребителям оставались слабыми: они упали на 3,4% за период апрель-июнь по сравнению с тем же периодом предыдущего года, так как потребители не спешили увеличивать расходы после того, как коронавирус вызвал остановку экономики страны в первые три месяца года.

Теперь автомобильный рынок, очевидно, ускоряется, чему способствует правительственное стимулирование и низкие цены в дилерских центрах, которые стремятся быстрее избавиться от запасов. Эти факторы в последнее время помогают вернуть потребителей даже на фоне сохраняющихся страхов в отношении новых вспышек вируса и неопределенности долгосрочных перспектив.

Хотя агрессивные методы торговли привлекают потенциальных покупателей, они также резко сокращают прибыльность. "Во второй половине года автодилеры, стремящиеся выполнить свой годовой план по продажам, все больше сталкиваются с сильным давлением в сторону снижения цен", — сказали в Китайской ассоциации автодилеров на прошлой неделе, ссылаясь на результаты общенационального опроса.

Кофейня Starbucks

Во II квартале Китай спас продажи многих американских потребительских компаний

На данный момент низкие цены не могут нивелировать рост запасов. В июле рост оптовых продаж вновь превысил рост розничных продаж, составив 16,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. На это указывают данные Китайской ассоциации автопроизводителей. Во вторник ассоциация предупредила о чрезмерных запасах, так как дилеры приобретают автомобили, на которые спрос пока невелик.

Восстановление потребительского спроса, если оно окажется устойчивым, может частично ослабить давление со стороны запасов, говорят в ассоциации. Продажи во второй половине года могут вырасти примерно на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, но за 2020 год в целом они упадут где-то на 10%.

Между тем продажи электромобилей в июле выросли на 19,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, составив 98 000. Это был первый месяц роста с середины 2019 года.

В прошлом месяце Пекин развернул новую кампанию по продвижению продаж электромобилей, производимых китайскими компаниями, в небольших городах. Правительство также пообещало построить сеть заправочных станций в сельских районах страны в рамках более масштабной кампании по обеспечению страны инфраструктурой нового поколения.

Министерство промышленных и информационных технологий также ослабит ограничения и предложит другие формы поддержки производителям электромобилей, которые пострадали в период пандемии.

— Автор Trefor Moss, Trefor.Moss@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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