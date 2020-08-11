МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "Норильский никель" по итогам первого полугодия 2020 года получил чистую прибыль по МСФО в 1,168 миллиарда рублей против 196,2 миллиарда рублей годом ранее, зарезирвировал под возмещение ущерба от аварии в Норильске 149,2 миллиарда рублей согласно оценке Росприроднадзора, следует из материалов компании.

"Норникель" сообщил, что признал расходы по экологическим резервам на 2,1 миллиарда долларов (149,248 миллиарда рублей) из-за аварии в Норильске. "Показатель EBITDA снизился на 51% год к году, до 1,8 миллиарда долларов вследствие признания расходов по экологическим резервам на сумму 2,1 миллиарда долларов, связанных с компенсацией ущерба окружающей среде, вызванного утечкой дизельного топлива на промышленной территории ТЭЦ-3 Норильска (район Кайеркан)", — говорится в сообщении компании. Вредная экономия. Власти преподали урок "Норникелю" и всем остальным

"Учитывая высокую степень неопределенности, включая неопределенность сроков платежа за ущерб, а также беспрецедентный характер инцидента, Группа не может с высокой степенью вероятности оценить окончательный исход процесса урегулирования требований Росприроднадзора. В связи с этим Группа начислила резерв исходя из оценки Росприроднадзора… ", — говорится в отчете.

Чистая прибыль "Норникеля" в первом полугодии в долларах составила 45 миллионов, что в 66,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выручка за отчетный период выросла на 14,3% — до 443,712 миллиарда рублей. Выручка в долларах увеличилась на 7%, составив 6,711 миллиарда.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии.