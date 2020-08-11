МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в июне снизилось в 2,3 раза в годовом выражении и составило 5,29 миллиарда долларов против 12,356 миллиарда за аналогичный период прошлого года, свидетельствует оценка ЦБ РФ.

Объем экспорта в июне снизился в годовом выражении на 25%, до 24,182 миллиарда долларов, импорт сократился на 5,6%, до 18,892 миллиарда.

Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-июле снизилось на 45,6% в годовом выражении и составило 53 миллиарда долларов.

Годом ранее профицит составлял 97,4 миллиарда долларов.

Как отмечает регулятор, уменьшение положительного сальдо внешней торговли товарами произошло в результате более существенного уменьшения экспорта товаров по сравнению с их импортом на фоне неблагоприятной международной конъюнктуры основных товаров российского экспорта.

Ранее ФТС сообщала, что положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-июне снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 41,8%, или на 38,9 миллиарда долларов, и составило 54,1 миллиарда долларов.

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле снизилось в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 24,6 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

Годом ранее профицит составлял 46,9 миллиарда долларов.

"Сокращение величины показателя было обусловлено главным образом сжатием положительного сальдо торгового баланса", — поясняет ЦБ.