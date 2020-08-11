МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Спрос на наличные деньги в России снизился во второй половине июля, приблизившись к традиционной сезонной динамике, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"Отток ликвидности за счет роста объема наличных денег в обращении незначительно превысил совокупный приток средств по данным бюджетным операциям. При этом во второй половине месяца спрос на наличные деньги снизился и приблизился к традиционной сезонной динамике", — сказано в документе.

В ЦБ ожидают, что по мере сворачивания ограничительных мер и возвращения экономической деятельности в обычный режим спрос на наличные деньги постепенно возвратится к уровням, наблюдавшимся до пандемии коронавируса, соответственно, объем наличных денег в обращении будет постепенно сокращаться, но, вероятно, этот процесс частично растянется и на первую половину будущего года.

Банк России сохранил прогноз структурного профицита ликвидности в банковском секторе на конец текущего года на уровне 1,4-2 триллиона рублей.

Регулятор в начале августа сообщил, что снизил прогноз структурного профицита ликвидности на конец года с 2,2-2,8 триллиона рублей до 1,4-2 триллиона рублей. ЦБ объяснил это повышением оценки оттока наличных денег из банков, а также с планируемыми в октябре-декабре 2020 года дополнительными продажами иностранной валюты.

По данным ЦБ, в июле величина структурного профицита ликвидности увеличилась на 0,9 триллиона рублей, до 2,1 триллиона рублей. "Рост профицита ликвидности на начало августа связан, в первую очередь, с перераспределением средств между корреспондентскими и депозитными счетами кредитных организаций в Банке России в соответствии с их стратегиями по усреднению обязательных резервов (ОР)", — пояснил регулятор.