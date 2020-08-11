МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "Норильский никель" ожидает итоги независимой экспертизы обстоятельств аварии в Норильске к концу октября — началу ноября, сообщил в ходе телефонной конференции старший вице-президент компании Андрей Бугров.

В июле "Норникель" сообщал, что проведет независимую экспертизу в связи с разливом дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске, выбрав для этого компанию мирового класса — ERM. Ожидается, что специалисты изучат возможные причины аварии, проанализируют принятые меры по устранению ее последствий, а также запланированные долгосрочные шаги. ERM проведет оценку и других аспектов влияния деятельности "Норникеля" на экологию, результаты и выводы также будут переданы рабочей группе.

"Компания (ERM – ред.) уже приступила к работе, и мы ожидаем, что они сумеют дать независимую оценку причин этого происшествия и прочих крупных рисков, с которыми компания может столкнуться, где-то к концу октября — началу ноября", — сказал Бугров.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.