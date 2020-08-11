МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Падение ВВП России во втором квартале 2020 года, по предварительной оценке, составило 8,5%, оказавшись лучше прогноза Минэкономразвития в 9,6%, следует из данных Росстата.

"Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2020 года относительно соответствующего периода 2019 года, по предварительной оценке, составил 91,5%. Предварительная оценка выполнена производственным методом и основана на оперативных данных о динамике производства крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики", — говорится в сообщении статистического ведомства.

Оно отмечает, что во втором квартале снижение темпов роста добавленной стоимости наблюдалось во всех отраслях экономики за исключением сельского хозяйства. Максимальное падение отмечено в сырьевом секторе, розничной торговле, пассажирских перевозках, а также в отраслях, связанных с оказанием услуг населению. Минимальное — в обрабатывающих производствах, строительстве, оптовой торговле и грузоперевозках, а также в обеспечении электрической энергией, газом и паром и кондиционировании воздуха.

Спад ВВП РФ во втором квартале на 8,5% оказался лучше прогнозов как Минэкономразвития (минус 9,6%), так и Банка России (минус 9-10%).

Столь глубокое падение квартального ВВП последний раз наблюдалось в России в 2009 году, когда максимально спад экономики достигал 11,2% в годовом выражении. Однако сопоставлять данные 2009 и текущего года некорректно в связи с изменением в 2012 году методологии Росстата.

В действующей методологии спад ВВП за квартал в годовом выражении был зафиксирован последний раз в первом квартале 2016 года, после чего динамика показателя была положительной.