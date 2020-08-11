МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Меры господдержки позволили отчасти компенсировать спад ВВП РФ во втором квартале 2020 года, дальнейшее восстановление экономики будет происходить постепенно, заявила замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

По предварительной оценке Росстата, снижение ВВП России во втором квартале 2020 года составило в годовом выражении 8,5%, что лучше прогноза Минэкономразвития.

"Уже сейчас можно говорить о том, что адаптация бизнеса и населения к введенным ограничениям, а также реализованный комплекс мер поддержки экономики позволили отчасти компенсировать спад в отраслях, находившихся под ограничениями (таких как платные услуги населению, общественное питание, гостинично-туристская сфера)", — сказала Крючкова, слова которой приводит пресс-служба Минэкономразвития.

По ее словам, основной вклад в падение ВВП во втором квартале внесли базовые отрасли, в первую очередь, оптовая и розничная торговля, добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность, транспортная отрасль. "Наряду с введенными ограничениями, направленными на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, сдерживающее влияние на производственную активность во втором квартале оказывали обязательства по снижению добычи нефти, принятые Россией в рамках сделки ОПЕК+", — добавила замминистра.

При этом, обратила внимание Крючкова, снижение экономической активности в сфере услуг, вызванное реализацией карантинных мер, оказалась менее существенным, чем предполагалось. Крючкова добавила, что полная картина ситуации в сфере услуг за второй квартал будет доступна после публикации Росстатом данных о структуре ВВП по видам экономической деятельности в начале сентября. "По нашим оценкам, уже в июне по мере снятия ограничений наблюдалось улучшение экономических показателей. В то же время дальнейшее восстановление экономики будет происходить достаточно постепенно. Как и раньше, ключевым фактором риска остается эпидемиологическая ситуация", — заключила замминистра.

Ранее в мае министр экономического развития Максим Решетников говорил о том, что министерство ожидает снижения ВВП России в годовом выражении во втором квартале 2020 года на 9,5%, на 6,3% — в третьем, на 5,2% — в четвертом.

В начале июля замминистра финансов РФ Владимир Колычев говорил, что общая стоимость мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса в РФ и смягчение экономических последствий от введенных ограничений, оценивается в сумму порядка 4 триллиона рублей.