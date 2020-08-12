МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду обсудит выделение Минпромторгу средств из своего резервного фонда на закупку школьных автобусов для нужд регионов, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… о выделении Минпромторгу России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований на осуществление закупки школьных автобусов для нужд субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит решить ряд социальных задач по обеспечению доступности образования в регионах и обеспечить дополнительную загрузку мощностей высоколокализованных отечественных автопроизводителей.

Закупка Минпромторгом автомобилей скорой помощи и школьных автобусов российского производства для нужд субъектов РФ осуществляется с 2016 года в целях снижения уровня износа и обновления парка такого транспорта в регионах, а также для поддержки российских автопроизводителей. Единственными исполнителями осуществляемых в 2019 году закупок были определены УАЗ, "Автомобильный завод "ГАЗ", Павловский автобусный завод, КАВЗ и "Форд Соллерс Елабуга".

По данным Счетной палаты РФ, Минпромторг в 2019 году закупил для регионов у единственных исполнителей 2 451 школьный автобус и 1 549 карет скорой помощи на 10 миллиардов рублей. Всего с начала мероприятия в 2016 году в регионы было поставлено 9 203 школьных автобуса на общую сумму 16,896 миллиарда рублей и 7 074 кареты скорой помощи на 18,696 миллиарда рублей.