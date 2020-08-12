МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Петербургские ученые разработали систему, которая в реальном времени позволяет записывать, шифровать и передавать получателям защищенную лицевую биометрическую информацию, сообщил РИА Новости один из разработчиков системы, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник университета "ИТМО" Георгий Кухарев.

"В нашей системе, каждая лицевая биометрическая характеристика, вычисленная непосредственно по лицу, дополняется краткой документальной информацией о принадлежности к конкретному человеку. Затем вся информация сохраняется в QR-кодах, которые, в свою очередь, встраиваются как "водяные знаки" в цветное изображение лица. В результате фотография человека становится заполненным цветным изображением-контейнером, содержащим цветное изображение лица и всю лицевую биометрическую и документальную информацию о нем", — рассказал Кухарев.

По его словам, подмена такого изображения лица становится невозможной по сути его представления. А сами QR-коды с биометрической и документальной информацией, встроенные в цветное изображение лица, обеспечивают ее защиту от прямого доступа к ней, а как хранители и носители этой информации создают условия для обмена информации по универсальным стандартам и международным каналам без потери какой-либо ее части или ее подмены.

Применяться такие изображения могут не только в лицевой биометрии, как базовом элементе систем удаленного доступа, но и в криминалистике, на пунктах пограничного контроля, в медицине (лицевая пластика), генетике (поиск ассоциаций генов с морфологией лиц, их наследственными признаками), изучении популяций, этнических групп, рас людей.

"Рассмотрим работу нашей системы на КПП пограничного пункта. Человек проходит мимо камеры, которая фотографирует его лицо, и вся вычисленная по нему биометрическая информация сразу же записывается в QR-код, встраиваемый в изображение лица. Далее человек сканирует свой документ, и вся информация из документа также записывается то же самое изображение лица. Таким образом, о человеке, перешедшим границу, получено компактное представление всей информации, включающей цветное изображение его лица, лицевую биометрическую и документальной информацию о нем", — пояснил автор изобретения.

"Эта информация хранится в досье КПП и может быть представлена в электронной форме в его документе (билет, пропуск, удостоверение личности). Поскольку мы работаем со стандартными QR-кодами, то эта информация может использовать рассылаться заинтересованным организациям и быть прочитанной только в случае, если им дан доступ к этой системе", — заключил Кухарев.