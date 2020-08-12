МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Почти 10% компаний малого и среднего бизнеса в России решили изменить профиль своей работы и нашли новую нишу из-за пандемии, рассказали РИА Новости в банке "Открытие", который провел исследование среди субъектов МСП.

По подсчётам банка, если сравнивать ситуацию в начале июля и конце апреля, снизилась доля компаний, временно приостановивших работу — с 33% до 21%. В частности, активизировались строительство и розничная торговля, но заметно сократили свой бизнес гостиницы, рестораны и промышленность.

"Возросла доля компаний (с 4% до 9%), нашедших новую нишу: в основном, это отрасли образования и транспорта", — выяснил банк.

Кроме того, по данным "Открытия", на рынке снижается уровень неопределенности: с 39% до 31% уменьшилась доля компаний, которые не могут прогнозировать свои перспективы на ближайшие полгода. Вдобавок, повысилась доля тех, кто собирается развивать и расширять бизнес — с 18% до 24%.

Однако 23% компаний испытывают трудности — это как сокращение заказов и долги, так и в целом борьба за выживание бизнеса. Более 60% компаний сократили обороты во время пандемии, но 40% ожидают их рост к концу года. В то же время 65% предпринимателей рассказали, что смогли избежать убытков во втором квартале этого года или даже получили прибыль.

Исследование проводилось среди клиентов ведущих российских банков. Это индивидуальные предприниматели, руководители и владельцы компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 миллиардов рублей в год и численностью персонала до 250 человек. Исследование проходило в городах с населением от 100 тысяч человек.