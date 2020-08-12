МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Весной текущего года совокупная прибыль российских компаний (не учитывает малый бизнес) сократилась в годовом исчислении на 67%, пишет РБК со ссылкой на отчет международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По мнению аналитиков компании, это падение является для бизнеса России сильнейшим для весенних месяцев за все время наблюдений. То есть, за 16 лет.

Как следует из отчета, совокупная прибыль российского бизнеса за март-май текущего года составила 1,4 триллиона рублей.

При этом нарастить прибыль смогли только предприятия сферы сельского и лесного хозяйства и рыбоводства — на 8,3%.

Остальные зафиксировали либо падение прибыли, либо вышли в убыток.

Более трети компаний получили убыток в совокупности на 1,65 триллиона рублей. Остальные — прибыль в 3,05 триллиона рублей.

Самым провальным этой весной для компаний в России оказался март: за этот период убыток составил 277 миллиардов рублей.

По мнению экспертов FinExpertiza, наибольшие убытки понесли те представители бизнеса, кто занимается оптовой торговлей природным газом: 231 миллиард рублей. Причина: падение цен на энергоносители и снижение спроса на газ в Европе.