МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News заявил, что Россия и Саудовская Аравия внесли вклад в сокращение добычи нефти, что привело к улучшению состояния энергетики США.

Трамп напомнил, что состояние американской нефтедобывающей отрасли из-за пандемии коронавируса COVID-19 существенно ухудшилось.

"Мы позвонили России, президенту Путину, и Саудовской Аравии, которые сократили добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Мы таким образом спасли энергетику", — пояснил американский лидер.

Трамп напомнил, что мировые цены на нефть сейчас достигают отметки в $41 за баррель, а розничные цены на бензин в Соединенных Штатах в среднем составляют $2 за галлон (3,785 литра).