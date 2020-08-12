МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в июне вырос на 9,1% в месячном выражении, а в годовом — снизился на 12,3%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что показатель в месячном выражении вырос на 10%, а в годовом — снизился на 11,5%.

В ЕС объем промышленного производства в июне также поднялся на 9,1% в месячном исчислении, а в годовом — сократился на 11,6%.

При этом производство товаров длительного пользования в еврозоне и ЕС в июне выросло на 20,2% по сравнению с маем. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне вырос на 4,8%, в ЕС — на 5,6%.

Производство в топливно-энергетическом секторе еврозоны в июне в месячном выражении поднялось на 2,6%, в ЕС — на 1,7%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне вырос на 6,7%, в ЕС — на 6,5%.

Самый сильный рост промпроизводства в июне к маю был отмечен в Словакии (+21,7%), Венгрии (+17,1%) и Румынии (+16,3%). Наибольшее снижение промпроизводства в месячном выражении было зафиксировано в Бельгии (-1,4%) и Финляндии (-0,8%).