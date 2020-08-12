МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Нацбанк Белоруссии сохранил ставку рефинансирования на текущем уровне 7,75%, говорится в решении правления банка по итогам заседания по денежно-кредитной политике в среду.

"Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Республики Беларусь сохраняются на текущем уровне", — говорится в сообщении на сайте Нацбанка.

В Нацбанке отметили, что по решению правления банка вопрос по ставке рефинансирования будет рассмотрен на дополнительном заседании по денежно-кредитной политике 14 октября этого года.