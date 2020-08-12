МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Российская экономика восстановится при отсутствии повторных ограничений по коронавирусу, может перейти к росту к концу года, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев. Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

По данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, совокупная прибыль крупных и средних предприятий российского бизнеса в марте-мае 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 67%. "Это самое глубокое падение за весенние месяцы как минимум в течение последних 16 лет, за весь доступный период статистических наблюдений", — говорится в обзоре, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Несмотря на значительное падение прибыли российского бизнеса весной, есть надежда на начало восстановления как мировой экономики, так и отечественной, при условии отсутствия повторного введения ограничительных мер (по коронавирусу — ред.)", — сказал Моисеев.

Эксперт отметил, что розничная торговля на данный момент восстанавливается стремительнее, чем в 2015 году, а продажи транспортных средств в России уже вышли на докризисный уровень.

"Инфляция остается на комфортном уровне — чуть выше 3%. Номинальные зарплаты показывают положительную динамику, а реальные уже в мае выросли в годовом выражении. Все это дает основания полагать, что к концу года есть все шансы у отечественной экономики перейти к росту", — заключил Моисеев.

По предварительной оценке Росстата, снижение ВВП России во втором квартале 2020 года составило в годовом выражении 8,5%, что лучше прогноза Минэкономразвития (падение на 9,6%).