КИЕВ, 12 авг — ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз" в январе-июле 2020 года перечислила в госбюджет Украины более 2,8 миллиарда долларов, что составляет более 17% доходов казны, передает в среду пресс-служба компании.

"Группа "Нафтогаз" за 7 месяцев 2020 года уплатила в госбюджет 77,9 миллиарда гривен (2,8 миллиарда долларов — ред.). Это более 17% общих доходов государственной казны в январе-июле 2020 года", — сообщила пресс-служба компании в Twitter.

"Нафтогаз" полностью принадлежит государству и объединяет газодобывающую "Укргаздобычу", нефтегазодобывающую "Укрнафту" и газотранспортный "Укртрансгаз" (в этом году завершился процесс выделения ГТС независимому оператору).