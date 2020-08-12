Перечисления "Нафтогаза" в бюджет Украины за январь-июль составили 17% доходов казны
КИЕВ, 12 авг — ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз" в январе-июле 2020 года перечислила в госбюджет Украины более 2,8 миллиарда долларов, что составляет более 17% доходов казны, передает в среду пресс-служба компании.
"Группа "Нафтогаз" за 7 месяцев 2020 года уплатила в госбюджет 77,9 миллиарда гривен (2,8 миллиарда долларов — ред.). Это более 17% общих доходов государственной казны в январе-июле 2020 года", — сообщила пресс-служба компании в Twitter.
"Нафтогаз" полностью принадлежит государству и объединяет газодобывающую "Укргаздобычу", нефтегазодобывающую "Укрнафту" и газотранспортный "Укртрансгаз" (в этом году завершился процесс выделения ГТС независимому оператору).
https://1prime.ru/state_regulation/20200812/831901371.html